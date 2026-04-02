PERIPHERY kündigt neues Album "A Pale White Dot" an!
Die Djentlemen PERIPHERY haben nach "Djent Is Not A Genre" (2023) nun das neue Album "A Pale White Dot" für den 15.05.2026 über das eigene Lable 3DOT Recordings angekündigt.
Natürlich gibt es auch bereits einen neuen Track inklusive Video, dieser heißt 'Mr. God' und ist hier zu sehen:
https://www.youtube.com/watch?v=zCRqM20sTLs
Die Tracklist von "A Pale White Dot" liest sich wie folgt:
1. Obsession
2. Talk
3. Mr. God
4. Heaven On High
5. Unlocking
6. Subhuman (feat. Will Ramos of Lorna Shore)
7. Blackwall
8. Malevolent
9. Carry On
10. Neon Valley
11. Everyone Dies Alone
12. A Pale White Dot
