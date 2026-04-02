Tolle Songs, tolle Hooklines, passt!

Es scheint kaum eine Hochzeit zu geben, auf der Dan Lucas sein Publikum noch nicht zum Tanz aufgefordert hat. Der renommierte Sänger hat nicht nur als Solokünstler seine Fußspuren hinterlassen, sondern auch mit zahlreichen namhaften Kollegen die Bühne geteilt. Er ist in der Werbebranche für einen Fast-Food-Riesen aktiv gewesen und hat selbst Songschreiber-Ikone Desmond Child für seine Dienste gewinnen können. Kurz: Dieser 71-jährige Künstler ist längst kein unbeschriebenes Blatt mehr, hat aber dennoch keine echten Klassiker in die Melodic-Rock-Branche gebracht - zumindest wenn man den kommerziellen Erfolg zum Maßstab erklärt.



Schaut man sich jedoch die Glanzmomente seines Katalogs an, kommt man nicht umhin, Lucas zu bescheinigen, so manchen Gassenhauer und stillen Hit komponiert zu haben, und das lässt sich dann auch auf seinen neuen Silberling übertragen. Die passenderweise "Age Is Just A Number" betitelte Scheibe demonstriert nämlich, dass der gute Mann noch längst nicht im Rentenalter angekommen ist und mit seiner fantastischen Stimme noch so manchen Hitchorus beisteuern kann.



Zwar befindet sich unter den elf neuen Sücken nicht der ganz große Kracher, doch auf dem soliden Fundament, auf dem Lucas hier aufbauen kann, bleiben dennoch zahlreiche Hooklines stehen, von denen man sich gerne mal wegtragen lässt. Irgendwo zwischen moderneren AOR-Sounds, typischen 80er-Hardrock und vereinzelten Arena-tauglichen Geschichten wandelt der Sänger traumwandlerisch sicher durch die ausschließlich einprägsamen Nummern und erlaubt sich keinen einzigen Ausfall.



Natürlich muss man das am Ende auch in Relation zu den kreativen Prozessen sehen, die diesem Album vorausgegangen sind, denn hier haben sich Lucas und seine Begleitmannschaft sicher nicht verausgabt. Aber bei tollen Stücken wie 'Lost In The Shadows', 'Losing Myself' und 'Life Is Kind Of Rock 'n' Roll' erwartet man auch keine innovativen Quantensprünge, sondern einfach nur eine tolle Performance in einer heimelig vertrauten Umgebung - und die kann der Protagonist bedingungslos liefern!



"Age Is Just A Number" ist daher nicht nur sinnbildlich, sondern auch musikalisch ein starkes Statement. In dieser Form darf Dan Lucas der Melodic-Rock-Szene gerne noch ein paar Jahre erhalten bleiben.