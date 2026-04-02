LUCAS, DAN - Age Is Just A Number

Age Is Just A Number

Mehr über Lucas, Dan

Genre:
Melodic Rock
∅-Note:
8.00
Label:
Pride & Joy Music / Soulfood
Release:
27.03.2026

    < 5 Wertungen

    1. An Angel
    2. Age Is Just A Number
    3. Losing Myself
    4. I Never Wanna Say Goodbye
    5. JP's Bar
    6. The World Is Broken
    7. For A Smoke
    8. Lost In The Shadows
    9. What About Tomorrow
    10. True Love
    11. Life Is Kind Of Rock'n Roll

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    noten

    1.0 - 3.0
    Ein ganz übles Album.
    3.5 - 5.5
    Ein mehr oder weniger langweiliges Album.
    6.0 - 6.5
    Ein in vielen Bereichen ordentliches Album, das nicht mitreißt.
    7.0 - 7.5
    Ein gutes Album, dem der letzte Kick fehlt, um es dauerhaft auflegen zu wollen.
    8.0
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird.
    8.5
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird und auf jeden Fall Hits hat.
    9.0
    Ein Album, das dafür sorgt, dass man mitsingt/tanzt/zuckt.
    9.5
    Ein Album für die Dauerrotation. Kratzt am Klassikerstatus.
    10.0
    Ein Album, das in jeder Beziehung perfekt ist.

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