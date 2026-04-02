Ein heißer Kandidat für das beste Doom-Album des Jahres!

Gut Ding will Weile haben, könnte man denken  und besonders passend wäre das ja im Genre Doom Metal. Jedenfalls gehört die heimische Doom-Institution MIRROR OF DECEPTION nicht zu der Kategorie von Bands, die ihre Alben möglichst schnell veröffentlichen möchten. Über sieben Jahre ist es nun her, dass der letzte Langspieler "The Estuary" auf alle Jünger der gepflegten Langsamkeit losgelassen wurde, und seit dem Release des Debüts "Mirrorsoil" im Jahr 2001 sind bis jetzt nur fünf weitere Alben erschienen. Mit einem sechsten Album, wie es uns mit "Transience" nun vorliegt, muss man sich nichts mehr beweisen, allerdings muss die Qualität natürlich weiterhin stimmen. Diesbezüglich gibt es bei MIRROR OF DECEPTION keinen Grund zur Sorge, denn "Transience" ist sogar ein Anwärter auf das Doom-Album des Jahres.



Alle sieben Tracks sind gleichermaßen hörenswert. Sie klingen so, wie klassischer Doom klingen muss: majestätisch, traurig und ergreifend, mit feinen Schattierungen von Schwärze. Es braucht packende Gesangslinien, Riffs, die ins Mark treffen, und Soli, die das Außergewöhnliche suchen. All das bietet "Transience". Besonders erhaben aber tönt 'The Sands'. Der emotionalen Wucht der Stücke kann man sich nicht entziehen.



MIRROR OF DECEPTION gehört meiner Meinung nach neben CROSS VAULT und WHEEL zu den Leitsternen der heimischen Doom-Szene, und ein neues Album ist daher immer ein Grund zur Freude. "Transience" hat die hohen Erwartungen erfüllt und veredelt die ohnehin schon starke Diskografie mit einem weiteren Highlight.