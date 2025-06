INDUCTION ist jenseits der Horizonte

INDUCTION stellt ein Musikvideo zur neuen Single 'Beyond Horizons' vor. Diesen Monat ist die Band als SAVATAGE-Support unterwegs, Anfang 2026 Teil der "Pirates & Kings Over Europe"-Tour von VISIONS OF ATLANTIS und den WARKINGS.



Gitarrist Tim Kanoa Hansen kommentiert:

"Mit 'Beyond Horizons' starten wir den Countdown zu unserem langerwarteten dritten Album und ich bin davon überzeugt, dass wir die Latte mit dieser Single direkt enorm hoch anlegen: Diese von Schicksal geprägte Liebesgeschichte entführt euch tief in verwunschene Welten. 'Beyond Horizons' ist der perfekte Auftakt der neuen Kampagne und präsentiert eindrucksvoll, woran wir so hart gearbeitet haben und was euch von der restlichen Platte erwartet. Taucht ab und genießt unsere neue Single, die euch sicherlich für eine Weile nicht mehr aus dem Kopf gehen wird!"



Beyond Horizons







https://www.youtube.com/watch?v=-nEKw84Oj3o

Quelle: Reigning Phoenix Music (RPM) Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: induction beyond horizons