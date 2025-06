BURNING WITCHES kündigt neues Album an

Am 22. August 2025 erscheint via Napalm Records das neue Album "Inquisition" von BURNING WITCHES. Mit einem Video zum Titeltrack zeigt uns die Band schon einmal, was uns erwartet.



Die Band sagt über den Track:

"Wir freuen uns, euch diesen epischen, klassischen Heavy-Song voller Tiefe und okkulter Momente zu präsentieren, der direkt unter die Haut geht! Aus einer dunklen Zeit der Menschheit stammend, wurde dieser Song mit Respekt vor allem Blut komponiert, das diese Zeit vergossen hat. 'Inquisition' wird ein Song bleiben, der unseren Motor mit Kraft antreibt, mehr und mehr zu tun..."



"Inquisition" Trackliste:



01. Sanguini Hominum

02. Soul Eater

03. Shame

04. The Spell Of The Skull

05. Inquisition

06. High Priestess Of The Night

07. Burn In Hell

08. Release Me

09. In For The Kill

10. In The Eye Of The Storm

11. Mirror, Mirror

12. Malus Maga



Inquisition







https://www.youtube.com/watch?v=p2C5FDpKO-g







