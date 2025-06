MARTYR und der Zorn der Gefallenen

Am 15. August erscheint über ROAR das neue Studioalbum "Dark Believer" der Niederländer MARTYR. Die Band präsentiert mit dem Musik-Video 'Wrath Of The Fallen' eine weitere Auskopplung.



Die Band kommentiert:

"Die zweite Single aus unserem neuen Album "Dark Believer" schlägt ein wie ein Sturm. 'Wrath Of The Fallen' fackelt nicht lange – sondern legt sofort los mit seinem krachenden Riff, hämmernden Drums und donnerndem Bass. Und es wird noch heftiger, wenn der großartige Gesang durchbricht. Von der ersten bis zur letzten Sekunde ist es ununterbrochener, harter Metal, der einfach nicht loslässt. Textlich handelt dieser Track davon, durch Dunkelheit und Verzweiflung zu kriechen, nur um mit Wut im Herzen und Feuer in den Adern wieder aufzuerstehen. Wenn du alles verloren hast ... Wenn du von Schatten umgeben bist ... "Stimmen erinnern mich daran, dass ich real bin." Das ist der Klang der Gefallenen, die zurückschlagen. Für die Ausgestoßenen, die Verdammten, die Überlebenden – das ist eure Kampfhymne. Das ist 'Wrath Of The Fallen'."



Wrath Of The Fallen







https://www.youtube.com/watch?v=I4R2P0wPQeI

