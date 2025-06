ADEPT mit nächster Single

Die Schwedischen Metalcore-Pioniere ADEPT veröffentlichen ihre neue Single 'You'.



'You' erscheint kurz nach der Ankündigung der "20 Year Anniversary Tour", auf der ADEPT zwei Jahrzehnte voller energiegeladener Live-Shows und brachialer Hymnen feiert. Die Tour führt durch zahlreiche europäische Großstädte sowie das Vereinigte Königreich und startet am 27. November 2025 in Berlin. Die Sommertour startet am 14. Juni 2025 auf dem Nova Rock Festival in Nickelsdorf (AT).



Sänger Robert Ljung über 'You':

" 'You' ist ein klassischer Trennungssong, der um die Frage kreist: "Was wäre, wenn?" – eine Reflexion über Liebe, Verlust und darüber, wie die Zeit letztlich alles verschlingt. Es ist wahrscheinlich unser zugänglichster Track bisher: Eingängige Melodieführung trifft auf harte Riffs – und doch bleibt der Song unserem Sound absolut treu. Wir hatten großen Spaß daran, mit neuen Elementen zu experimentieren, und sind extrem stolz auf das Ergebnis."



https://www.youtube.com/watch?v=o-e0HAjD-pQ

ADEPT Live 2025



Festivals 2025:

14.06.25 AT - Nickelsdorf / Nova Rock

15.06.25 CZ - Hradec Králové / Rock For People

26.06.25 SE - Stockholm / Broken Summer Fest

15.08.25 DE - Dinkelsbühl / Summer Breeze Open

16.08.25 CH - Cudrefin / Rock The Lakes



20 Year Anniversary EU/UK Tour 2025:

27.11.25 DE - Berlin / Astra Kulturhaus

28.11.25 DE - Hamburg / Fabrik

29.11.25 DE - Dresden / Alter Schlachthof

30.11.25 NL - Tilburg / 013 Poppodium

02.12.25 UK - Manchester / Club Academy

03.12.25 UK - London / O2 Academy Islington

04.12.25 FR - Paris / La Maroquinerie

05.12.25 DE - Stuttgart / LKA Longhorn

06.12.25 CH - Aarau / KiFF

07.12.25 AT - Wien / Flex – NEUE SHOW

09.12.25 CZ - Prag / MeetFactory

10.12.25 DE - Frankfurt / Zoom

11.12.25 DE - Köln / Essigfabrik

12.12.25 DE - Münster / Skaters Palace

13.12.25 DE - Saarbrücken / Garage

14.12.25 DE - München / Backstage Werk

Quelle: Napalm Records Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: adept you