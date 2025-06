ZETRA meldet sich mit einer verträumten, hymnischen neuen Single 'So' zurück. Der Track ist die erste neue Musik des Duos seit der Veröffentlichung ihres Debütalbums "Zetra" via Nuclear Blast Records im September 2024.



So







https://www.youtube.com/watch?v=RfniMXz0IbU



Quelle: Nuclear Blast Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: zetra so