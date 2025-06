ASHES OF ARES kommt aus der Hölle

Am 18. Juli erscheint über ROAR mit "New Messiahs" das neue, vierte Studioalbum des US Heavy Metal-Duos ASHES OF ARES, bestehend aus den ehemaligen ICED EARTH-Mitgliedern Matt Barlow und Freddie Vidales.



Jetzt stellt uns die Band daraus eine weitere Single samt Video vor. 'From Hell He Rides' handelt von der Marvel-Figur Ghost Rider, wie uns Matt Barlow verrät.



From Hell He Rides







https://www.youtube.com/watch?v=Vd4y6k9akuc

