ICON OF SIN: der zweite Streich

"Legends" heißt das zweite Album der Brasiianer von ICON OF SIN um den Sänger Raphael Mendes, der durch seine "wie-klingt-Band-xyz-wenn-dort-Bruce-Dickinson-singen-würde"-Videos bekannt geworden ist.

Das neue Album erscheint am 04.08.2023 über Frontiers Records.

Die Trackliste lautet:

01. Cimmerian

02. Night Force

03. The Scarlet Gospels

04. In The Mouth Of Madness

05. Heart Of The Wolf

06. Bare Knuckle

07. Wheels Of Vengeance

08. Clouds Over Gotham Pt.2 – The Arkham Knight

09. Terror Games

10. Black Sails And Dark Waters

Als Hörprobe lauscht doch mal in die beiden Singles des Albums rein!

Night Force







https://www.youtube.com/watch?v=tabBdY1QZ3w



Cimmerian







https://www.youtube.com/watch?v=nnVTDrw-E5k