Neue Single von ARCH BLADE

Die dritte, digitale Auskopplung aus dem neuen Album "Kill The Witch" der Metalband ARCH BLADE aus den USA heißt 'Under The Mask', ein Audioclip dazu ist online. Der Langspieler soll am 28. Juli erscheinen.





Quelle: https://ashermediarelations.com/ Redakteur: Stefan Kayser Tags: arch blade kill the witch under the mask