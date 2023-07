FORTRESS UNDER SIEGE: neues Album im Sicht!

Bis zum Release sind es noch ein paar Tage hin, aber die griechische Heavy/Power Metal Band FORTRESS UNDER SIEGE kündigt für den 13.10.2023 ihr neues Album namens "Envy" an.



Es ist das vierte Album der seit Mitte der 90er aktiven Gruppe, der Vorgänger "Atlantis" erschien im Jahr 2020.



Die Band besteht aktuell aus Tasos Lazaris (Vocals), Fotis Sotiropoulos (Lead Guitars), Themis Gourlis (Rhythm Guitars), George Georgiou (Keyboards), Stevens Kopanakis (Bass) und Dimitris Kapoukakis (Drums).



Das Album wird als Digipack, limitiertes Vinyl und natürlich digital über das Label ROAR! Rock of Angels Records weltweit veröffentlicht.



Das Album wird folgende Songs beinhalten:



01. Bring Out Your Dead

02. Ride The Thunder

03. Distant Voices

04. Look At You

05. Disobey

06. Envy

07. Broken And Torn

08. Deceptor

09. Straits Of Glory

10. Burning Fleshes

Quelle: ROAR! Rock of Angels Records Redakteur: Maik Englich Tags: fortress under siege envy