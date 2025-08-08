TROWER, ROBIN - For Earth Below

For Earth Below

Mehr über Trower, Robin

Genre:
Bluesrock
∅-Note:
9.00
Label:
Chrysalis
Release:
27.06.2025

    < 5 Wertungen

    1. Shame The Devil (Remaster)
    2. Its Only Money (Remaster)
    3. Confessin Midnight (Remaster)
    4. Fine Day (Remaster)
    5. Alethea (Remaster)
    6. A Tale Untold (Remaster)
    7. Gonna Be More Suspicious (Remaster)
    8. For Earth Below (Remaster)
    1. Shame The Devil (Stereo Mix)
    2. Its Only Money (Stereo Mix)
    3. Confessin Midnight (Stereo Mix)
    4. Fine Day (Stereo Mix)
    5. Alethea (Stereo Mix)
    6. A Tale Untold (Stereo Mix)
    7. Gonna Be More Suspicious (Stereo Mix)
    8. For Earth Below (Stereo Mix)
    1. Its Only Money (Vocal Take 1)
    2. Fine Day (Vocal Take Jam 1)
    3. Alethea (Vocal Take 2)
    4. Happy (Vocal Take 1)
    5. The Moody One (Instrumental Take 2)
    6. BBC Radio Top of The Pops with Brian Matthew, 28th Jan 1975: Interview
    7. Fine Day
    8. Interview 2
    9. Confessin Midnight
    10. Its Only Money
    11. Gonna Be More Suspicious
    12. BBC Live in Concert, 29th Jan 1975: Fine Day
    13. Alethea
    14. Gonna Be More Suspicious
    15. Rehearsal Instrumental Jam
    1. Day Of The Eagle (Live)
    2. Bridge Of Sighs (Live)
    3. Gonna Be More Suspicous (Live)
    4. Fine Day (Live)
    5. Lady Love (Live)
    6. Daydream (Live)
    7. Too Rolling Stoned (Live)
    8. I Cant Wait Much Longer (Live)
    9. Alethea (Live)
    10. Little Bit Of Sympathy (Live)
    11. Confessin Midnight (Live)
    12. Rock Me Baby (Live)
    13. The Fool And Me (Live)

    1.0 - 3.0
    Ein ganz übles Album.
    3.5 - 5.5
    Ein mehr oder weniger langweiliges Album.
    6.0 - 6.5
    Ein in vielen Bereichen ordentliches Album, das nicht mitreißt.
    7.0 - 7.5
    Ein gutes Album, dem der letzte Kick fehlt, um es dauerhaft auflegen zu wollen.
    8.0
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird.
    8.5
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird und auf jeden Fall Hits hat.
    9.0
    Ein Album, das dafür sorgt, dass man mitsingt/tanzt/zuckt.
    9.5
    Ein Album für die Dauerrotation. Kratzt am Klassikerstatus.
    10.0
    Ein Album, das in jeder Beziehung perfekt ist.

