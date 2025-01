ICE WAR fühlt den Stahl

Die kandadische Heavy/Speed Metal-Band ICE WAR hat mit 'Choice Is Ours' einen weiteren Song aus ihrem nächsten Album veröffentlicht, welches unter dem Titel "Feel The Steel" am 24. Januar via Hooked On Metal Records das Licht der Welt erblicken wird.

Choice Is Ours

https://www.youtube.com/watch?v=6D7e_TGf1Os