IRON SAVIOR mit neuem Bassisten

Die Powermetal-Truppe IRON SAVIOR aus Hamburg hat auf Facebook bekannt gegeben, dass sie einen neuen Bassisten haben. Laut Statement der Band hat Jan-S. Eckert die Band verlassen und wird von nun an durch Patrick Opitz ersetzt.



Die letzte Veröffentlichung von IRON SAVIOR war die Single 'Raising Hell' 2024.



Das offizielle Statement der Band zur Neubesetzung:



"Wachablösung



mit großem Bedauern müssen wir Euch mitteilen, dass Jan-S. Eckert Iron Savior verlassen hat. Dies geschah auf eigenen Wunsch, den wir letztendlich akzeptieren müssen. Wir danken Jan für seinen Einsatz über all die Jahre und wünschen ihm aus tiefstem Herzen alles nur erdenklich Gute.



Nachdem Jan schon während seiner vorangehenden Sabbath Pause von Patrick Opitz vertreten wurde, wird dieser ab sofort den Dienst am Bass dauerhaft übernehmen. Wir freuen uns daher auf ein ereignisreiches Jahr 2025!



Heavy Metal Never Dies



Patrick&Patrick&Piesel&Piet "

Quelle: IRON SAVIOR Facebook Redakteur: Norman Wernicke Tags: iron savior