Zweite Auskopplung zu

Nachdem im vergangenen November schon der erste Vorgeschmack in Form von 'The Swinepriest Bedlam' zu hören war, geht es mit dem aktuellen Track 'Depraved To The Bone' gewohnt knüppelig weiter. Fans der Band dürften am 31. Januar nicht weniger als ein absolutes Highlight erwarten.

Hier der Track:

Die Tracklist steht mittlerweile auch und sieht wie folgt aus:

1. Intro

2. Depraved To The Bone

3. Bloodstained White Icon

4. Top Notch Slave Driver

5. (Pray Macabre) Chapel Defilement

6. Fucked On Cross

7. Intro

8. Celebrate Their Downfall

9. Nail Or Be Nailed

10. Out The Norm

11. The Swinepriest Bedlam

12. Flamethrow Messiah / The Purgatory

13. Wow Wow Wholy Whore, Hot Wax Fat Candles