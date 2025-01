Neues Video von STICK TO YOUR GUNS

Die Kalifornier STICK TO YOUR GUNS haben ein neues Video bei Youtube online gestellt. Es ist der Titeltrack des angekündigten Albums "Keep Planting Flowers", welches für den 10.01.2025 angekündigt ist. Die Platte kann aktuell auf der Homepage der Band vorbestellt werden und wird via Sharptone Records veröffentlicht.

Stick To Your Guns - Keep Planting Flowers (OFFICIAL MUSIC VIDEO)

https://www.youtube.com/watch?v=Jh4qx35Da7U

Quelle: STICK TO YOUR GUNS Facebook Redakteur: Norman Wernicke Tags: stick to your guns keep planting flowers