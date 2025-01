Holtebüttel rockt Festival 2025

Es wird zur Tradition: Auch in diesem Jahr darf POWERMETAL.de das "Holtebüttel rockt"-Festival als Medienpartner präsentieren.

Einmal im Jahr wird in dem beschaulichen Dorf Holtebüttel in der Gemeinde Langwedel bei Bremen das Grunzen der Schweine und das Muhen der Kühe mit Metal- und Rockmusik übertönt. Ein toll ausgestaltetes Festival-Gelände und ein gut gelauntes Publikum sorgen Jahr um Jahr für ein ganz besonderes Konzert-Erlebnis.

Die erste dicke Bandwelle für die beiden Festival-Tage wurde schon veröffentlicht, und am 24.01.2025 soll das vollständige Line-Up bekannt gegeben werden!

DRITTE WAHL (Punk Rock)

APRIL ART (Alternative Metal)

JACK POTT (Punk Rock)

TYNA (Indie-Punk)

BEYOND THE BREACH (Metalcore)

THE LIVELINES (Indie-Rock)

DEAD ROCK PILOTS (Rock und Metal Cover)

Das Kombi-Ticket für beide Tage bekommt ihr für 72,00 €, wenn ihr euch selbst um eine Unterkunft kümmern wollt. Fürs Camping werden noch einmal 17,00 € zusätzlich fällig.

Mehr Informationen und auch die Tickets bekommt ihr auf der Website des Festivals:

www.h-rockt.com