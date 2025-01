UNLEASH THE ARCHERS geht auf Tour

Ab dem 12. Februar 2025 könnt ihr UNLEASH THE ARCHERS auf der "PHANTOMA EUROPEAN-TOUR 2025" erleben. Mit dabei sind STRIKER und SEVEN KINGDOMS.



Hier die Tourdaten:



12.02.25 DE - Karlsruhe / Substage

13.02.25 DE - Aschaffenburg / Colos-Saal

14.02.25 DE - Köln / Live Music Hall

15.02.25 BE - Kortrijk / De Kreun

16.02.25 GB - London / The Underworld

17.02.25 FR - Paris / La Machine

19.02.25 CH - Zürich / Dynamo

20.02.25 IT - Mailand / Legend Club

21.02.25 DE - München / Backstage

22.02.25 CZ - Zlin / Masters of Rock Cafe

23.02.25 HU - Budapest / Barba Negra

25.02.25 AT - Wien / Szene

26.02.25 PL - Krakau / Kwadrat

27.02.25 DE - Leipzig / Hellraiser

28.02.25 LU - Esch-Sur-Alzette / Rockhal

01.03.25 DE - Hamburg / Kronensaal

02.03.25 NL - Haarlem / Patronaat



