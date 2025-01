H.E.A.T. heißt uns in der Zukunft willkommen

Am 25. April 2025 wird das Album "Welcome To The Future" der Schweden H.E.A.T. erscheinen und uns wieder erstklassigen, handgemachten Hardrock um die Ohren hauen. So wie in 'Desaster', der ersten Single des Albums:

Hier ist die Trackliste von "Welcome To The Future":

1. Disaster

2. Bad Time for Love

3. Running to You

4. Call My Name

5. In Disguise

6. The End

7. Rock Bottom

8. Children of the Storm

9. Losing Game

10. Paradise Lost

11. Tear It Down (R.N.R.R.)

12. We Will Not Forget

Vor und nach dem Albumrelease geht es auf Tour für die Jungs, allerdinga ist bislang in unserem Lesegebiet nur der Auftritt am 17. Juli in Bremen auf dem Seebühne Rockt! 2025-Festival geplant.