Jack Starr kommt schon wieder aus der Dunkelheit

1984, also vor 41 Jahren, veröffentlichte der damals durch die ersten beiden VIRGIN STEELE-Alben mehr oder weniger bekannte Gitarrist sein erstes Soloalbum mit dem Titel "Out Of The Darkness", das heute durchaus Kenner der US-Metal-Szene zum Schnalzen bringt. Seit dem hat er zahlreiche Alben unter seinem und anderen Bannern veröffentlicht. Jetzt versucht Jack an die alten Glanztaten anzuknüpfen und steht wieder fest im Metal, zwischendurch hatte er auch ausgedehnte Blues-Phasen. Das erste Lied ist auch bereits auf Youtube verfügbar, es heißt 'Rise Up':

Das Album mit dem Titel "Out of the Darkness Part II" wird am 25. April 2025 über BraveWords Records erscheinen. Hier ist die Trackliste:

Hand Of Doom

Endless Night

Into The Pit

Rise Up

Underneath The Velvet Sky

Tonight We Ride

The Night Has A Thousand Eyes

Sahara Winds

The Greater Good

Soulkeeper

Savage At The Gate (Bonus Track)

The Lesson (Bonus Track)

Wie es scheint, ist das Album auch irgendwie ein WARLORD-Album, denn das hier ist die Liste der Musiker:

Giles Lavery - Vocals (WARLORD, ALCATRAZZ)

Jack Starr - Lead Guitar

Eric Juris - Lead Guitar (WARLORD)

Gene Cooper - Bass

Rhino - Drums (Ex MANOWAR)



Guests Mark Zonder - Drums (WARLORD, ex FATES WARNING)

Jimmy Waldo - Keyboards (ALCATRAZZ, WARLORD, NEW ENGLAND)



Produced and mixed by Thomas Mergler

Co-Produced by Giles Lavery & Jack Starr