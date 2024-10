HURTS: Jubiläumskonzert für 2025 angekündigt

Das britische Pop-Duo HURTS tauchte im Jahre 2010 auf und landete mit dem Debütalbum "Happiness" einen großartigen Erfolg. An den Songs 'Wonderful Life' und 'Stay' kam kaum jemand zu dieser Zeit vorbei. Und so wie die Band kam, war sie auch irgendwie wieder verschwunden.



Nun zum 15-jährigen Jubiläum des Albums kehrt das Duo für einige exklusive Konzerte in Europa zurück. In Deutschland findet das Konzert am 24.05.2025 im Berliner Tempodrom statt. Dabei wird das komplette Album zu hören sein.



Der Kartenvorverkauf startet am 25. Oktober um 11:00 Uhr bei allen bekannten CTS-Vorverkaufsstellen.

