HORIZON IGNITED: Asche

Am 21. Februar 2025 erscheint via Reaper Entertainmen das neue Album "Tides" von HORIZON IGNITED. Nach 'Prison Of My Mind', 'Welcome To This House Of Hate' und 'Beneath The Dark Waters', gibt es mit 'Ashes' ein weiteres Musik-Video.



Sänger Okko Solanterä kommentiert:

" 'ASHES' ist die letzte Single vor der Veröffentlichung unseres kommenden Albums "TIDES", und es ist definitiv der doomigste Song, den wir bisher gemacht haben, was passend ist, wenn man bedenkt, dass wir Jaakko Mäntymaa von MARIANAS REST als Gastsänger auf diesem Stück haben. Apropos, dies ist der erste HORIZON IGNITED-Song überhaupt mit Gastvocals!

Der Song führt dich tief in einen dunklen Abgrund, der jede Hoffnung ausschließt. Die Menschheit ist dem Untergang geweiht und alles Licht ist verschwunden, als das Urteil eines verrückten Gottes über die Welt fällt. Er ist superschwer und hat ein langsameres Tempo, das ein deprimierendes und düsteres Bild von einem Ende ohne Hoffnung zeichnet.

"Keiner wird vergeben, keine Sünde wird vergessen werden. Abstieg in die Verdammnis, ewiges Ersticken."

Einer unserer persönlichen Favoriten aus dem Album!

Das Musikvideo wurde von unserem eigenen Johannes Mäkinen gedreht, der mit 'Welcome To This House Of Hate' sein Musikvideo-Regiedebüt gab. Dieses Video ist viel ernster und filmischer, was perfekt zum Song passt. Zwei Tage harte Arbeit in den kalten Wäldern Finnlands haben sich gelohnt und waren die ganze Mühe wert!"



"Tides" Trackliste:



01-Beneath The Dark Waters

02-Ashes, feat. Jaakko Mäntymaa (MARIANAS REST)

03-Baptism By Fire

04-Welcome To This House Of Hate

05-My Grave Shall Be The Sea (Leviathan pt. II)

06-Prison Of My Mind

07-Fraction Of Eternity

08-Aurora's Dance

09-Tides

10-Fragments



Ashes, feat. Jaakko Mäntymaa





https://www.youtube.com/watch?v=Bs3k_bZLVX8