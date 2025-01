Fettes Metalpaket in Mittelfranken mit Sons Of Eternity, Don´t Drop The Sword und Dawn Of Eternity

Mittelfränkische Metalheads aufgepasst! Am 14. Februar gibt es in Fürth ordentlich was auf die Ohren. Die fränkische Powermetal-Band SONS OF ETERNITY konnte bereits als Support für AXXIS überzeugen. In ausverkauften Hallen konnte die Band nicht nur uns mitreissen. Am genannten Datum spielt die Band nun ein komplettes Set. Auch von der Qualität der Supportband DON'T DROP THE SWORD konnten wir uns auf dem Power Of The Dragonflame-Festival überzeugen. Da alle guten Dinge bekanntlich drei sind, rundet DAWN OF ETERNITY das Lineup ab. Die Female Frontend-Band hatte nwir bisher noch nicht auf dem Schirm und lassen uns überraschen.

Das Konzert findet am 14.2.2025 im "Kopf und Kragen" in Fürth statt. Einlass ist um 19 Uhr, ab 20 Uhr gibt es dann Livemusik. Tickets bekommt Ihr im "Kopf und Kragen"- Online Shop.

