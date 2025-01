CLEAR SKY NAILSTORM löst das Problem

Die Melodic-Thrash-Metaller CLEAR SKY NAILSTORM haben das vierte Studioalbum "Problem Solved" veröffentlicht. Einen Vorgeschmack auf den Langspieler gab es bereits 2024 mit der Singleauskopplung 'Wormfood". Die neue Platte ist der Nachfolger von "The Deep Dark Black" (2020) und bei allen gängigen Straminganbietern (z.B. Spotify) online, als auch als Silberling bei Kernkraftritter erhältlich.

"Problem Solved"

1 Perpetual Crisis

2 Wormfood

3 Voices

4 Blood Will be Shed

5 Problem Solved

6 The Scent of First

7 Evil Within

8 Kill Me - Set Me Free (2024)

Quelle: SKY CLEAR NAILSTORM Facebook Redakteur: Norman Wernicke Tags: clear sky nailstorm problem solved