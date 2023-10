HITTEN lässt einen Stein bluten

Mit 'Blood From A Stone' gibt es die nächste Auskopplung vom neuen HITTEN-Album "While Passion Lasts", das am 24. November 2023 via High Roller Records erscheint.



Blood From A Stone







https://www.youtube.com/watch?v=QdadtnK2VJY

