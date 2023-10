SINHERESY mag die helleren Tage

Am 25. August 2023 ist das neue Album "Event Horizon" von SINHERESY via Scarlet Records erschienen. Gemixed und gemasterd wurde es von Joost van den Broek (u.a. POWERWOLF, EPICA, BLIND GUARDIAN) und illustriert hat es Gustavo Sazes, der schon für ARCH ENEMY, KAMELOT oder AD INFINITUM gearbeitet hat.



Mitglieder von SINHERESY sind Cecilia Petrini (Vocals, Piano), Stefano Sain (Vocals), Lorenzo Pasutto (Gitarre), Davide Sportiello (Bass, Keyboards) und Gabriele Boz (Drums).



Mit 'Brighter Days' gibt es schon die vierte Auskopplung daraus, wer sich einen größeren Eindruck vom Schaffen der Band machen möchte, für den habe ich die ersten drei Singles verlinkt. Wer beispielsweise WITHIN TEMPTATION, DELAIN, BEYOND THE BLACK oder AD INFINITUM mag, kann gerne einmal ein Ohr riskieren.



Die Trackliste von "Event Horizon" liest sich folgerndermaßen:



01. The Calling

02. Black Spirit

03. The Life You Left Behind

04. Castaways

05. Brighter Days

06. (R)evolution

07. Forbidden Desire

08. Event Horizon I: Gravity

09. Event Horizon II: Entropy

10. Event Horizon III: Singularity



Brighter Days







https://www.youtube.com/watch?v=1S7Px2zXYb8

Quelle: Angelo/Scarlet Records Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: sinheresy event horizon brighter days the calling the life you left behind castaways