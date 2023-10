THE HU mit visueller Besonderheit

Wir wollen euch das erste animierte Musikvideo aus dem Hause THE HU nicht vorenthalten.

'Sell The World' stammt vom aktuellen "Rumble Of Thunder"-Album, das es als Deluxe-Version gibt: Diese enthält sieben neue Tracks, darunter vier akustische Songs und drei neu aufgenommene Singles mit Gastmusikern wie William Duvall (ALICE IN CHAINS), Serj Tankian, DL (BAD WOLVES) und LP.