HIRAX feiert mit Dragon Productions

Die US-Trasher HIRAX haben dieses Jahr ihr 40-jähriges Bandbestehen und somit allen Grund zum Feiern. Auf der Party dürfte das aktuelle Album "Faster Than Death" laufen und mit dabei auch Dragon Productions sein, denn dort ist die Truppe um De Pena nun gelistet.



"Faster Than Death" Trackliste





01-Drill Into The Brain

02-Armageddon

03-Drowned Bodies

04-Faster Than Death

05-Psychiatric Ward

06-Relentless

07-Revenant

08-Warlord's Command

09-World's End