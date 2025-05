BRUJERIA auf Tour

Die Extreme-Metaller von BRUJERIA sind im Sommer in Deutschland und komplett Europa unterwegs und natürlich wollen wir euch die Dates nicht vorenthalten:

31.07: Rockstadt Extreme Festival, Rasnov, RO

02.08: Dortmund Deathfest, Dortmund, DE

03.08: Logo, Hamburg, DE

04.08: Stengade, Copenhagen, DK

06.08: Badehaus, Berlin, DE

07.08: Blauer Salon, Dresden, DE

08.08: Party San Open Air, Schlotheim, DE

09.08: Brutal Assault, Jaromer, CZ

10.08: Rockhouse Bar, Salzburg, AT

11.08: Viper Room, Vienna, AT

12.08: Menza Pri Koritu, Ljubljana, SL

14.08: Frantic Festival, Villafranca Al Mare, IT

16.08: Holy Stone Fitas, Istanbul, TU