HEXAGRAF: Debütwerk

Das niederländische Black- und Doom-Metal-Duo HEXAGRAF wird am 18.12.2025 sein Debütwerk mit dem Namen "Walsen van Hoop" veröffentlichen. Das Album wird via Void Wanderer Productions/War Productions erscheinen.



Die beiden ZWOTTE KRING-Musiker Daan und FLoris fanden sich im vergangenen Winter zusammen, um dieses Projekt zu gestalten.

Der Bandname HEXAGRAF greift die hexagonale Struktur von Kohlenstoff (Hexa) und das Material Graphit (Graf) auf und symbolisiert sowohl Härte als auch den unvermeidlichen Verfall, den die Industrie mit sich bringt. Er spielt auch auf das niederländische Wort für Grab (graf) an und verstärkt die trostlose, todbringende Atmosphäre, die ihren Sound ausmacht. Inhaltlich geht es um die düstere Realität der Schwerindustrie und Fabriken.



Einen ersten Höreindruck liefert bereits der Song 'Sterven is vreten'.



"Walsen van Hoop" Trackliste:

1. Stoflongen

2. Koud geslagen

3. Om organen te vernietigen

4. Sterven is vreten

5. Walsen van hoop

6. Bijtend in de geest van productie



Das Album kann bereits vorbestellt werden.

Sterven is vreten

https://www.youtube.com/watch?v=IRs702sj0mI