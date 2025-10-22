THE OLD DEAD TREE: Neue EP für November angekündigt

Die französische Gothic-Metal-Band THE OLD DEAD TREE wird am 28.11.2025 eine neue EP veröffentlichen. Sie trägt den Namen "London Sessions" und wird via Season Of Mist erscheinen.



Anfang des Jahres 2024, während der Komposition ihres ersten Albums seit 17 Jahren "Second Thoughts", bot sich THE OLD DEAD TREE die Möglichkeit, eine EP im renommiertesten Musikstudio der Welt aufzunehmen: Den legendären Abbey Road Studios in London.



Im Frühjahr 2025 tourte die Band mit KLONE durch Frankreich und produzierten die vier, in den Abbey Road Studios aufgenommenen Tracks, aus denen die EP "London Sessions" entstand.



Die EP beinhaltet zwei neue Stücke und zwei Neuaufnahmen aus dem m Album "The Perpetual Motion"(2005), welches in diesem Jahr sein 20-jähriges Jubiläum feiert.



Zum neuen Song 'Feel Alive Again' gibt es bereits ein Video.



Die Tracklist liest sich so:

1. Feel Alive Again

2. Time Has Come

3. By The Way (London Sessions 2025)

4. What Else Could Weve Said (London Sessions 2025)

https://www.youtube.com/watch?v=-jmHkwcpnuc

