BEAST IN BLACK: Kasperi geht während der laufenden Tour

Über ihre Social Media-Kanäle teilt die finnische Power Metal-Band BEAST IN BLACK mit, dass Gitarrist Kasperi Heikkinen nach zehn Jahren der Gruppe den Rücken kehrt - und das während der aktuell laufenden Tour als Support Act für HELLOWEENs 40-jähriges Jubiläum. Die Tour wird wie geplant fortgesetzt, allerdings nur vierköpfig - nach einem Ersatz soll erst danach gesucht werden.

Die Band schreibt:

"Schweren Herzens müssen wir euch mitteilen, dass Kasperi Heikkinen nach zehn unglaublichen Jahren BEAST IN BLACK verlässt. [...] Wir möchten Kasperi unsere tiefste Dankbarkeit für ein Jahrzehnt voller Heavy Metal und unvergesslichen Erinnerungen ausdrücken. Wir werden, jetzt während der Tour, keinen weiteren Kommentar dazu abgeben."