HEROD ist mit einem neuen Album am Start

Am 5. Mai 2023 erscheint via Pelagic Records das neue Album "The Iconoclast" der Schweizer Progressive Sludge-Band HEROD. Nach 'The Edifice' und 'The Becoming' gibt es jetzt eine neue Single 'The Icon'.



1 - The Icon

2 - The Girl With A Baloon

3 - The Edifice

4 - The Ode To...

5 - The Becoming

6 - The Intergloom

7 - The Obsolete

8 - The Prophecy



https://www.youtube.com/watch?v=tEaMUca0x0o

