HERMAN RAREBELLs Trip in die Vergangenheit

Heute wurde der Videoclip zu 'Passion Rules The Game', im Original von den SCORPIONS, veröffentlicht, das sich deren früherer Drummer Herman Rarebell noch mal für sein neues Album "What About Love?" vorgenommen hat, das am 11. April herauskommen soll.







https://www.youtube.com/watch?v=LI7OEhpLnME

Quelle: hermanrarebell.com Redakteur: Stefan Kayser Tags: herman rarebell herman rarebell friends what about love passion rules the game scorpions