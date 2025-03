Die kanadische Metalband MAD PARISH bietet ihr aktuelles Album "The Dust Of Forever".als Special Collector's Edition an, die aus zwei farbigen LPs und dem Comicbuch "The Experience Hunter Chronicles" besteht und die auf der Bandcamp-Seite der Gruppe erhältlich ist.

Quelle: Asher Media Relations Redakteur: Stefan Kayser Tags: mad parish the dust of forever special edition