HELLRIPPER - Neuer Song und Tour-Termine

Die schottischen Black-Speedster HELLRIPPER kredenzen uns einen neuen Song und lassen uns in diesem Zusammenhang auch gleich noch ein paar frische Konzertdates aus dem nächsten Jahr wissen.

Kinchyle (Goatkraft And Granite)

https://www.youtube.com/watch?v=YLk4t-D7FBc&t=206s

Hier die Termine im Detail:

28.03.26 CH-Bern - EmMetal Festival

07.04.26 Dortmund - Junkyard

08.04.26 Hamburg - Logo

10.04.26 Berlin - Lido

13.04.26 AT-Wien - Arena

15.04.26 München - Backstage

17.04.26 Mannheim - 7er Club

13.06.26 Hauptmannsgrün - Chronical Moshers Open Air