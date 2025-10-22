HELLRIPPER - Neuer Song und Tour-Termine
22.10.2025 | 17:55
Die schottischen Black-Speedster HELLRIPPER kredenzen uns einen neuen Song und lassen uns in diesem Zusammenhang auch gleich noch ein paar frische Konzertdates aus dem nächsten Jahr wissen.
Kinchyle (Goatkraft And Granite)
https://www.youtube.com/watch?v=YLk4t-D7FBc&t=206s
Hier die Termine im Detail:
28.03.26 CH-Bern - EmMetal Festival
07.04.26 Dortmund - Junkyard
08.04.26 Hamburg - Logo
10.04.26 Berlin - Lido
13.04.26 AT-Wien - Arena
15.04.26 München - Backstage
17.04.26 Mannheim - 7er Club
13.06.26 Hauptmannsgrün - Chronical Moshers Open Air
- Quelle:
- Facebook Bandpage
- Redakteur:
- Stephan Lenze
- Tags:
- hellripper kinchyle goatkraft and granite
