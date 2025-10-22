CAROLINE BREITLER unterschreibt bei El Puerto Records

Wer sagt, dass Piraten immer nur die Weltmeere entlang schippern? Manchmal reicht ein "See-hopping" zum Bodensee über den Zürichsee zum Zugersee um echte Perlen zu finden. Eine solche Perle hat jetzt bei El Puerto Records unterschrieben: CAROLINE BREITLER & BAND!

Caroline Breitler ist eine Schweizer Sängerin und Band aus dem Kanton Zug, die sich im Bereich Rock und Metal etabliert hat. Ihre Musik vereint kraftvolle Vocals mit melodischen Elementen, oft mit einem Hauch von Bombast und emotionaler Tiefe. Die Band kombiniert klassische Rockstrukturen mit modernen Metal-Einflüssen, legt dabei aber großen Wert auf Authentizität und Ausdruckskraft. Ihre Songs sind teils autobiografisch geprägt und thematisieren Selbstfindung, Stärke und emotionale Heilung.

Und wer schnell ist, sieht sie dieses Wochenende noch solo als Support von HARTMANN in Bensheim und Waldbronn. Wenn nicht: Der erste Festivaltermin 2026 steht mit dem Rock n' Loc in Markt Wald schon fest.

Caroline freut sich:

"Bei El Puerto Records zu sein fühlt sich an wie Heimkommen  endlich ein Label, das unsere Vision versteht, die Energie teilt und uns als Künstler wirklich unterstützt. Hier kann man laut, wild und echt sein  genau so, wie unsere Musik spielt!"

Promo-Chef Matt Bischof:

"Wir hatten Caroline schon länger auf dem Schirm, weil sie für vieles steht, das uns bei unseren Musikern wichtig ist: Herz, Leidenschaft, das "Brennen" für die eigene Musik und das eben auch live auf der Bühne. Umso erfreulicher, dass es jetzt geklappt hat: Willkommen an Bord Caroline Breitler samt Band."

Die nächsten Live Termine:

24.10.25 - Bensheim, Musiktheater Rex (solo, als Support von HARTMANN)

25.10.25 - Waldbronn, Soundcheck One (solo, als Support von HARTMANN)

16.05.26 - Markt Wald, Rock n Loc Festival (mit Band)

Quelle: El Puerto Records Redakteur: Michael Vogt Tags: caroline breitler el puerto records