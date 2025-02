HELLOWEEN: 40 Jahre wollen gefeiert werden!

Durch die Kombination der Geschwindigkeit des Thrash, des Twin-Guitar-Ansatzes von NWoBHM und hymnischen Melodien ebnete HELLOWEEN einen ganz eigenen Weg und schuf ein Genre, das noch Jahrzehnte danach nachhallt: der mächtige, drachentötende Stil, der als Power Metal bekannt ist, und jede Band, die ein musikalisches Schwert zu Ehre und Ruhm erhoben hat, verdankt dieser Band ihr Leben, die nun ihr inzwischen 40-jähriges Bestehen feiert.

Zum Anlass dieses bedeutsamen Ereignisses präsentiert BMG "March Of Time (The Best Of 40 Years)", eine fantastische, musikalische Ekstase durch die triumphale Geschichte von Helloween.

Mit Tracks aus allen 16 Studioalben ist "March Of Time" ein magisches Buch voller epischer Geschichten, die darauf warten, sich zu entfalten. "March Of Time (The Best Of 40 Years)" enthält 42 Tracks, die von der Band kuratiert und von Sascha "Busy" Bühren, dem Mastering Engineer des selbstbetitelten Chartstürmer–Albums "Helloween" der Band aus dem Jahr 2021, remastert wurden und in den folgenden Formaten erhältlich sein werden: Deluxe Limited Edition, 5 rote Vinyl-Box-Sets mit Kunstdruck und Puzzle, dreifach-CD-Digisleeve mit Booklet, digitaler Download.