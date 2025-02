Neues Album von LACUNA COIL

Mit "Sleepless Empire" lässt LACUNA COIL nun die Katze aus dem Sack und präsentiert, via Century Media Records, das neue Album aus Italien. Der Langspieler ist bei allen gängigen Streamingdiensten (z.B. Spotify) online und kann unter anderen im Shop der Labels bestellt werden.

"Sleepless Empire"

1 The Siege

2 Oxygen

3 Scarecrow

4 Gravity

5 I Wish You Were Dead

6 Hosting the Shadow

7 In Nomine Patris

8 Sleepless Empire

9 Sleep Paralysis

10 In the Mean Time

11 Never Dawn

Lacuna Coil - Gravity (Official Music Video)

https://www.youtube.com/watch?v=O1npCRnErxw

Quelle: LACUNA COIL Facebook Redakteur: Norman Wernicke Tags: lacuna coil sleepless empire century media