Bevor mit "Year Of The Four Emperors" eine neue EP aus dem Hause EX DEO erscheint, hauen uns die Mannen in Form von 'Otho' einen kleinen Vorgeschmack ihrer Aufarbeitung des Römischen Reiches um die Ohren.

Reigning Phoenix Music