Ein kleiner Vorgeschmack auf Wacken 2025: Die japanische Metalcore-Band HANABIE., die 2023 mit 'Osaki Ni Shitsurei Shimasu (Pardon Me, I Have To Go Now)' viral gegangen ist, präsentiert mit 'Metamorphose!' ihre dritte Single in diesem Jahr.

Quelle: Hanabie. Youtube-Channel Redakteur: Michael Vogt Tags: hanabie metamorphose