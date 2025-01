HANABIE. kündigt Headliner-Tour durch Europa an

Achtung, die Chaos-Girls kommen - die japanische Band HANABIE., die ihren im Metalcore beheimateten Stil selbst als "Harajukucore" bezeichnet, kündigt für den Herbst 2025 eine Headliner-Tour quer durch Europa an. Vorher sind sie im Sommer schon auf einigen Festivals wie dem Summer Breeze zu sehen. Spätestens seit dem Musikvideo "Pardon Me, I Have To Go Now" von 2022 sind die vier knallbunten Damen auch auf internationalem Parkett vertreten und aus der Szene nicht mehr wegzudenken.

Die Tourdaten für den Herbst:

31.10.25: UK-Glasgow, Omu

01.11.25: UK-Manchester, Academy 2

02.11.25: UK-Birmingham, Q2 Institute

04.11.25: IE-Dublin, The Academy

05.11.25: UK-Belfast, Limelight

07.11.25: UK-London, Electric Brixton

08.11.25: F-Paris, Élysée Montmartre

09.11.25: B-Brüssel, Ancienne Belgique

12.11.25: Köln, Live Music Hall

14.11.25: PL-Warschau, Progresja

15.11.25: PL-Gdansk, B90

16.11.25: PL-Kraków, Kwadrat

18.11.25: Berlin, Huxley's Neue Welt

21.11.25: A-Wien, Gasometer

22.11.25: CZ-Prag, Palac Akropolis

25.11.25: München, Backstage

26.11.25: Frankfurt, Batschkapp

28.11.25: F-Toulouse, La Cabane

29.11.25: E-Barcelona, Apolo 2

30.11.25: E-Madrid, Sala Mon

Hier noch ein kleiner Vorgeschmack ihrer aktuellsten Single:

HANABIE. - いとをかしMyType

https://www.youtube.com/watch?v=B-9AtkL-lZI