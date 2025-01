Neuer Song von DESERTED FEAR

Die deutschen Death Metaller DESERTED FEAR veröffentlichen heute das Video zu 'The Truth', der ersten Single des lang erwarteten neuen Albums "Veins Of Fire" das am 25.04. über Testimony Records erscheinen wird.

Gitarrist Fabian Hildebrandt über 'The Truth':

"Als Kinder des Ostens, jedoch in Einigkeit aufgewachsen, erleben nun auch wir eine immer größere Spaltung unserer Gesellschaft – doch diesmal keine Spaltung durch Beton, sondern durch tiefe Gräben voller Hass und Misstrauen. Diese Gräben wachsen täglich weiter und scheinen immer unüberwindbarer."



Schlagzeuger Simon Mengs ergänzt:

"Doch da draußen gibt es viele Leute, die dagegen ankämpfen, die informieren und diskutieren, sei es in den Kommentarspalten auf Social Media, im Freundes- und Familienkreis oder auf Demonstrationen. Menschen, die sich nicht beirren lassen, dem entgegentreten und täglich für echte Werte wie Menschlichkeit, Gerechtigkeit und Frieden kämpfen."



Sänger und Gittarrist Mahne fügt hinzu:

" 'The Truth' ist unser Aufruf, sich nicht durch Desinformation oder populistische Vereinfachungen beirren zu lassen, sondern faktenbasiert und kritisch zu hinterfragen – because the truth will never die!"



"Veins Of Fire" Trackliste:



01. Into The Burning Lands

02. The Truth

03. Blind

04. Storm Of Resistance

05. Embrace The Void

06. Rise And Fight

07. At the End of Our Reign

08. Echoes In The Silence

09. We Are One

10. Veins Of Fire

The Truth

https://www.youtube.com/watch?v=l5soKTEfvVU