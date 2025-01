MEAN MISTREATER geht mit dem Feuer

Die texanische Heavy Metal-Band MEAN MISTREATER serviert uns am 21. Februar über Dying Victims Productions die zweite Langrille mit dem kurzen und schmerzlosen Titel "Do Or Die". Einen zweiten Vorab-Track daraus haben die Jungs (und das Mädel) nun mit 'Walk With Fire' für uns bereitgestellt.

https://www.youtube.com/watch?v=EdGGtKqQmxU