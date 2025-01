DESERTED FEAR geht auf Tour

Am 25. April 2025 erscheint via Testimony Records das neue Album "Veins Of Fire" von DESERTED FEAR.

Direkt danach geht es auf die "Veins Of Fire"-Tour. Mit dabei sind KVAEN, Fall Of SERENITY und MESSTICATOR.



"Veins Of Fire" - Tour 2025:



Do, 24.04.25 - Hamburg - Bahnhof Pauli

Fr, 25.04.25 - Essen - Turock

Sa, 26.04.25 - Jena - F-Haus

So, 27.04.25 - Osnabrück - Bastard Club (Matinée!)

Mo, 28.04.25 - Kassel - Goldgrube

Di, 29.04.25 - Hannover - Musikzentrum

Mi, 30.04.25 - Berlin - Cassiopeia

Do, 01.05.25 - Wiesbaden - Schlachthof

Fr, 02.05.25 - München - Backstage (Halle)

Sa, 03.05.25 - Stuttgart - Club Zentral



Festivals:

3.-5.7.2025 Ballenstedt - Rockharz Festival

1.-2.8.2025 Dortmund - Dortmund Deathfest