HAMMERFALL: Freiheit!

Vom Album "Avenge The Fallen", das am 9. August via Nuclear Blast erschienen ist, präsentiert uns HAMMERFALL heute das Video zu 'Freedom'.

Das Besonder an diesem Video: Es wurde mit Hilfe vieler Fans erstellt, die an diesem Video mitgewirkt haben, indem sie ihr eigenes, ganz spezielles Material eingesendet haben.



Freedom







https://www.youtube.com/watch?v=GwaC6gq0j7o

