CHRIS HARMS auf Solopfaden

Am 31. Januar 2025 veröffentlicht LORD OF THE LOST-Sänger CHRIS HARMS via Napalm Records sein erstes Solo-Album "1980". Heute ist das erste Offizielles Musikvideo zur ersten Single 'I Love You' erschienen.



CHRIS HARMS selbst sagt zu 1980:

"Wenn ich gezwungen wäre, dieses Album in eine Schublade zu packen und diese zu beschriften, dann stünde dort vermutlich "eine merkwürdige aber gelungene Mischung aus Depeche Mode, Modern Talking und Sandra mit der Stimme von Chris Harms, aber mit weniger Dauerwelle und Vokuhila."



Sein Kommentar zu 'I Love You':

" 'I Love You' - das klingt für mich sofort nach einem fröhlichen Sommerhit. Jedoch könnte dieser Ersteindruck nicht falscher sein. Und obwohl das hier vorhandene 80er-Synth-Sound-Gewand mühelos Leichtigkeit zu kreieren vermag, ist 'I Love You' im Kern einer der traurigsten Songs, die bisher den Weg aus mir herausgefunden haben. Melancholie in Neonfarben."



"1980" Trackliste:



01. I Love You

02. She Called Me Diaval

03. Somewhere Between Heaven And Armageddon

04. Missed Call

05. Madonna Of The Night, feat. Sven Friedrich

06. Lunamor

07. Parallax

08. Past Pain

09. The Grey Machines, feat. Ronan Harris

10. Vagueness Of Faith

11. May This Be Your Last Battlefield



I Love You







https://www.youtube.com/watch?v=ABfCS0_12Zg

Quelle: Napalm Records Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: chris harms 1980 i love you