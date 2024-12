Neuigkeiten von RAUHBEIN

Am 27. Dezember 2024 erscheint via Reigning Phoenix Music (RPM) das neue RAUHBEIN-Album "Adrenalin". Nach den Auskopplungen 'Adrenalin' und 'Die Welle', gibt es mit 'Hände hoch' den nächsten Track.



Die Band kommentiert:

"Mit 'Hände hoch' wollen wir ein Zeichen setzen - für Gleichheit, Toleranz und das unbändige Gefühl von Zusammengehörigkeit, das nur Musik schaffen kann. Uns ist egal, wer du bist, woher du kommst oder wen du liebst. Geschlecht, Hautfarbe, soziale Schichten: Das alles interessiert uns nicht! Am Ende sind wir alle gleich - und genau das feiern wir mit diesem Song! Live wird 'Hände hoch' erst richtig lebendig. Wir können es kaum erwarten, diesen Song zusammen mit unseren Fans zu performen, eins zu werden und das Leben zu feiern!"



"Adrenalin" - Trackliste:

01. Adrenalin

02. Die laute und schnelle Musikkapelle

03. Suche nach dem Glück

04. Die Welle

05. Hände hoch

06. Ekstase

07. Bruder

08. Wir geben niemals auf

09. Was ihr uns alles könnt

10. Letzte Bastion

Bonustrack:

11. Blau & Weiss



Hände hoch







https://www.youtube.com/watch?v=p8vYDuGE5VA



Die Welle







https://www.youtube.com/watch?v=bLLo6WlXzio

Adrenalin







https://www.youtube.com/watch?v=I8_J7MvBZUk

Ntürlich geht es 2025 auch auf "Adrenalin"-Tour 2025. Hier schon einmal einige Tourdaten:



"Adrenalin"-Tour 2025 - Teil I:



15.03.2025 DE Hannover - MusikZentrum

21.03.2025 DE Dresden - Club Puschkin

22.03.2025 DE Berlin - Lido

05.04.2025 DE Köln - Die Kantine

11.04.2025 CH Zürich - X-TRA

12.04.2025 CH Rorschach - Treppenhaus

13.04.2025 CH Münchenstein - Rockfact Music Club

24.04.2025 DE Hamburg - Markthalle

25.04.2025 DE Flensburg - Roxy



14.06.2025 DE Poyenberg - Irish Folk Open Air *AUSVERKAUFT*

20. - 22.06.2025 DE Merseburg - Merseburger Schlossfestspiele

25.07.2025 DE Bassum - Bassum Open Air @ Freudenburg

30.07. - 02.08. DE Wacken - Wacken Open Air *AUSVERKAUFT*

06. - 09.08.2025 ES Villena - Leyendas del Rock

04. - 06.09.2025 DE St. Goarshausen - 30 Jahre In Extremo



"Adrenalin"-Tour 2025 - Teil II:



03.10.2025 DE Erfurt - From Hell

04.10.2025 DE Kassel - Goldgrube

05.10.2025 DE Frankfurt a. M. - Das Bett

09.10.2025 DE München - Backstage (Halle)

11.10.2025 DE Aschaffenburg - Colos-Saal

15.10.2025 DE Stuttgart - Im Wizemann

16.10.2025 DE Nürnberg - Hirsch

18.10.2025 DE Wuppertal - Live Club Barmen

23.10.2025 DE Oberhausen - Kulttempel

05.12.2025 DE Lindau - Club Vaudeville

06.12.2025 AT Wien - Szene