HAMBURG BLUES BAND: Tourdaten Frühjahr/Sommer 2026
Kommentieren
01.04.2026 | 21:53
Hier sind die neuesten Daten der "40th Anniversary Tour Vol. II" der HAMBURG BLUES BAND:
16.05. DK-Vejle, Crossroads
29.05. Übach-Palenberg, Outbaix
30.05. Kellinghusen, Ulmenhofschule
11.07. Oettersdorf, Oetersdorf Festival
15.08. Waffenrod, Woodstock Forever
05.09. Schwerin, Speicher
- Quelle:
- Handmade Concerts
- Redakteur:
- Stefan Kayser
- Tags:
- hamburg blues band tourdaten 2026
0 Kommentare